Тепер стає зрозуміло, хто відволікає Ліонеля Мессі від продовження контракту з Барселоною.

Поки Ліонель Мессі офіційно залишається без клубу, форвард намагається підтримувати форму в домашніх умовах у компанії своєї чарівної дружини Антонелли.

Мессі підписав 5-річний контракт з Барселоною на значно "скромніших" умовах, – ЗМІ

У той час, коли дівчина старанно присідала з гантелею, аргентинець обрав влучний ракурс позаду і знімав кохану на відео, а згодом опублікував ролик в Instagram. Схоже, Антонелла не розізлилась на це, адже потім з'явилось фото, де пара стоїть разом після тренування.

Нагадаємо, Ліонель отримав статус вільного агента ще 30 червня. За чутками, Мессі вже домовився з Барселоною про новий контракт, який незабаром буде оголошений.

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