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Барселона могла замінити Вальверде на Анрі, – ЗМІ

16:30 181 Читать на русском
Барселона могла замінити Вальверде на Анрі, – ЗМІ
Тьєррі Анрі / FOX Sports

Іспанська Барселона розглядала варіант із запрошенням на посаду головного тренера француза Тьєррі Анрі.

"Блаугранас" могли довірити команду своєму колишньому гравцю, якби Ернесто Вальверде в лютому вирішив не продовжувати контракт з клубом, інформує Mundo Deportivo.

Анрі очолив Монреаль Імпакт

Також зазначається, що помічником Анрі у Барселоні міг стати ще один колишній гравець каталонського клубу – аргентинець Габріель Міліто, який зараз очолює Естудіантес.

Нагадаємо, що Тьєррі Анрі у своїй тренерській кар'єрі працював асистентом Роберто Мартінеса у збірній Бельгії, а також очолював французький Монако. Нещодавно легендарний екс-футболіст став головним тренером клубу МЛС Монреаль Імпакт.

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Барселона Барселона Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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