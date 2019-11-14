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Анрі очолив Монреаль Імпакт

15:44 268 Читать на русском
Анрі очолив Монреаль Імпакт
Тьєррі Анрі / Фото з відкритих джерел

Легенда французького футболу Тьєррі Анрі очолив клуб МЛС.

Монреаль Імпакт призначив Тьєррі Анрі головним тренером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Команда з МЛС уклала угоду з французьким фахівцем на 2 роки з можливістю продовження ще на сезон.

Нагадаємо, останнім місцем роботи 42-річного Анрі був Монако, звідки фахівця звільнили через три місяці після призначення.

Минулий сезон МЛС Монреаль Імпакт завершив на 9-й сходинці турнірної таблиці.

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Монреаль Імпакт Монреаль Імпакт Світ Монако Монако МЛС Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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