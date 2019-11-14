Анрі очолив Монреаль Імпакт

Легенда французького футболу Тьєррі Анрі очолив клуб МЛС.

Монреаль Імпакт призначив Тьєррі Анрі головним тренером, повідомляє офіційний сайт клубу.

Модріч може підсилити команду Бекхема

Команда з МЛС уклала угоду з французьким фахівцем на 2 роки з можливістю продовження ще на сезон.

Нагадаємо, останнім місцем роботи 42-річного Анрі був Монако, звідки фахівця звільнили через три місяці після призначення.

Минулий сезон МЛС Монреаль Імпакт завершив на 9-й сходинці турнірної таблиці.

Новий керманич Манчестер Юнайтед, тактичний фрік для Динамо, Міланське серце: топ-10 тренерів, які сидять без роботи