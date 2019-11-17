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Барселона могла заменить Вальверде на Анри, – СМИ

16:30 48 Читати українською
Барселона могла заменить Вальверде на Анри, – СМИ
Тьерри Анри / FOX Sports

Испанская Барселона рассматривала вариант с приглашением на пост главного тренера француза Тьерри Анри.

"Блаугранас" могли доверить команду своему бывшему игроку, если бы Эрнесто Вальверде в феврале решил не продлевать контракт с клубом, информирует Mundo Deportivo.

Анри возглавил Монреаль Импакт

Также отмечается, что помощником Анри в Барселоне мог стать еще один бывший игрок каталонского клуба – аргентинец Габриэль Милито, который сейчас возглавляет Эстудиантес.

Напомним, что Тьерри Анри в своей тренерской карьере работал ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, а также возглавлял французский Монако. Недавно легендарный экс-футболист стал главным тренером клуба МЛС Монреаль Импакт.

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Барселона Барселона Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Тьерри Анри Тьерри Анри
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