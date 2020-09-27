Юний хавбек став об'єктом інтересу Порту та ПСВ, повідомляє Mundo Deportivo. Португальці мають невелику перевагу, оскільки зіграють в Лізі чемпіонів, тоді як ПСВ пробився лише до Ліги Європи.

"Йому варто піти в оренду", – Куман продовжує чистку у Барселоні

Зазначимо, що новий наставник Барселони Рональд Куман порадив Пучу підшукати новий клуб, оскільки не бачить йому місця у складі команди. Цікаво, що іспанець поки не планує покидати "блаугранас", хоча мова йде про оренду.

У минулому сезоні Пуч провів 12 матчів в усіх турнірах, в яких відзначився двома асистами.

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