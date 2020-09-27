Барселона має двох претендентів на Пуча
Півзахисник Барселони Рікард Пуч вже отримав пропозиції щодо продовження кар'єри.
Юний хавбек став об'єктом інтересу Порту та ПСВ, повідомляє Mundo Deportivo. Португальці мають невелику перевагу, оскільки зіграють в Лізі чемпіонів, тоді як ПСВ пробився лише до Ліги Європи.
"Йому варто піти в оренду", – Куман продовжує чистку у Барселоні
Зазначимо, що новий наставник Барселони Рональд Куман порадив Пучу підшукати новий клуб, оскільки не бачить йому місця у складі команди. Цікаво, що іспанець поки не планує покидати "блаугранас", хоча мова йде про оренду.
У минулому сезоні Пуч провів 12 матчів в усіх турнірах, в яких відзначився двома асистами.
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