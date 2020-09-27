Юный хавбек стал объектом интереса Порту и ПСВ, сообщает Mundo Deportivo. Португальцы имеют небольшое преимущество, поскольку сыграют в Лиге чемпионов, тогда как ПСВ пробился лишь в Лигу Европы.

"Ему следует уйти в аренду", – Куман продолжает чистку в Барселоне

Отметим, что новый наставник Барселоны Рональд Куман посоветовал Пучу подыскать новый клуб, так как не видит ему места в составе команды. Интересно, что испанец пока не планирует покидать "блаугранас", хотя речь идет об аренде.

В прошлом сезоне Пуч провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.

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