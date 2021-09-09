Суперництво за звання найвеличнішого футболіста в історії зацікавило і представників науки.

Математик Том Кроуфорд з Оксфордського університету сформував свій топ-10 найкращих гравців.

Роналду легко перевершив Мессі та інших легенд спорту за продажем футболок – новачку МЮ вистачило кількох годин

Коло претендентів звузили до володарів щонайменше двох "Золотих м'ячів" і тих легенд, які відзначилися неймовірними досягненнями до 1956 року (тоді нагороду вручили вперше). Кроуфорд визначив 7 ключових критеріїв на основі виступів у клубах та національних збірних, рекордів і найкращих сезонів у кар'єрі гравця.

Математик віддав перемогу Кріштіану Роналду, який набрав 537 очок. Другу сходинку посів Ліонель Мессі, який відстав на 34 пункти. Трійку лідерів замкнув Пеле, а от Марадона був лише восьмим.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба