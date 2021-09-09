Роналду попереду Мессі, а Марадона навіть не в п'ятірці – математик сформував топ-10 найкращих гравців
Суперництво за звання найвеличнішого футболіста в історії зацікавило і представників науки.
Математик Том Кроуфорд з Оксфордського університету сформував свій топ-10 найкращих гравців.
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Коло претендентів звузили до володарів щонайменше двох "Золотих м'ячів" і тих легенд, які відзначилися неймовірними досягненнями до 1956 року (тоді нагороду вручили вперше). Кроуфорд визначив 7 ключових критеріїв на основі виступів у клубах та національних збірних, рекордів і найкращих сезонів у кар'єрі гравця.
Математик віддав перемогу Кріштіану Роналду, який набрав 537 очок. Другу сходинку посів Ліонель Мессі, який відстав на 34 пункти. Трійку лідерів замкнув Пеле, а от Марадона був лише восьмим.
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