Ліверпуль хоче підписати зіркового форварда Барселони
Нападник збірної Франції Усман Дембеле може перебратися на Туманний Альбіон.
Ліверпуль зробив пропозицію каталонському клубу щодо їхнього форварда Усмана Дембеле, повідомляє видання Sport.es.
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Мерсисайдці готові взяти 23-річного француза в річну оренду і повністю виплачувати йому зарплату. "Синьо-гранатові" поки не відповіли на пропозицію англійців. Цікаво, що раніше у таборі "блаугранас" розглядали лише повноцінний трансфер Дембеле. Серед претендентів на Усмана називають також Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, зірковий нападник приєднався до Барселони у серпні 2017-го, перейшовши до табору каталонців з дортмундської Борусії за 138 млн євро. У листопаді 2019 року у матчі проти свого колишнього клубу у груповому етапі Ліги чемпіонів він отримав травму і вибув на вісім місяців – у форварда виявили проблеми зі стегном, через які довелося робити операцію. Таким чином, минулого сезону Дембеле встиг провести за свою команду лише 9 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним голом. Transfermarkt оцінює гравця у 56 млн євро.
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