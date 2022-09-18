30-річного опорника Барселона розглядає у статусі заміни ветерану Серхіо Бускетсу, контракт якого з клубом завершується влітку, стверджує Mirror.

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Угода Жоржінью зі "синіми" теж розрахована до кінця поточного сезону, тому "блаугранас" готові безкоштовно підписати футболіста, якщо він не продовжуватиме співпрацю з Челсі.

До слова, Бускетс є вихованцем Барселони, за першу команду якої вже провів 684 поєдинки. Жоржінью у футболці лондонців загалом награв 196 матчів, 8 з яких у кампанії 2022/23.

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