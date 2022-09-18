30-летнего опорника Барселона рассматривает в статусе замены ветерана Серхио Бускетсу, контракт которого с клубом истекает летом, утверждает Mirror .

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Соглашение Жоржиньо с "синими" тоже рассчитано до конца текущего сезона, поэтому "блаугранас" готовы бесплатно подписать футболиста, если он не будет продолжать сотрудничество с Челси.

К слову, Бускетс является воспитанником Барселоны, за первую команду которой уже провел 684 поединка. Жоржинью в футболке лондонцев в общей сложности наиграл 196 матчей, 8 из которых в кампании 2022/23.