Барселона готова підписати 5-річний контракт із юним Фаті

Юний нападник Барселони Ансу Фаті може продовжити контракт із клубом на 5 років.

Барселона погодила продовження контракту з 16-річним нападником Ансу Фаті на п'ять років, повідомляє Catalunya Radio.

Барселона може втратити Фаті на місяць

Після укладення угоди форвард отримає підписаний бонус в розмірі 700 тисяч євро. Зарплата Фаті в молодіжній команді складала 300 тисяч євро на рік, однак якщо він буде часто залучатися до гри за першу команду, оклад футболіста поступово зросте до 1 млн євро.

Також Барселона продовжить співпрацю з 21-річним Браїмом, братом Ансу Фаті, який зараз виступає в оренді.

Зазначається, що юний гравець вразив керівництво каталонського клубу, відзначившись двома голами та віддавши одну результативну передачу в перших двох матчах за Барселону.

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