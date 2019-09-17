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Барселона готова подписать 5-летний контракт с юным Фати

18:46 37 Читати українською
Барселона готова подписать 5-летний контракт с юным Фати
Ансу Фати / FourFourTwo

Юный нападающий Барселоны Ансу Фати может продлить контракт с клубом на 5 лет.

 

Барселона согласовала продление контракта с 16-летним нападающим Ансу Фати на пять лет, сообщает Catalunya Radio.

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После заключения соглашения форвард получит подписанный бонус в размере 700 тысяч евро. Зарплата Фати в молодежной команде составляла 300 тысяч евро в год, однако если он будет часто привлекаться к игре за первую команду, оклад футболиста постепенно возрастет до 1 млн евро.

Также Барселона продолжит сотрудничество с 21-летним Браимом, братом Ансу Фати, который сейчас выступает в аренде.

Отмечается, что юный игрок поразил руководство каталонского клуба, отметившись двумя голами и отдав одну результативную передачу в первых двух матчах за Барселону.

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Барселона Барселона Испания Ансу Фати Ансу Фати Боруссия Дортмунд - Барселона
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