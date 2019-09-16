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Барселона може втратити Фаті на місяць

19:44 366 Читать на русском
Барселона може втратити Фаті на місяць
Ансу Фаті / AS

16-річний нападник Барселони Ансу Фаті може вирушити на чемпіонат світу U-17 у складі збірної Іспанії.

Іспанська Федерація футболу хоче вмовити Ансу Фаті поїхати на юнацький чемпіонат світу, який відбудеться з 26 жовтня по 17 листопада в Бразилії, повідомляє AS.

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Якщо юний форвард погодиться, "блаугранас" не зможуть розраховувати на нього у матчах проти Ейбара, Реала, Вальядоліда, Леванте та Сельти, а також у двох поєдинках Ліги чемпіонів проти Славії.

Фаті став справжнім відкриттям Барси на старті сезону 2019/20, забивши 2 голи.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Іспанія U-17 Іспанія U-17 Ансу Фаті Ансу Фаті
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