Барселона визначилась із сумою на зимові трансфери

Каталонський клуб окреслив плани на найближче майбутнє.

На щорічній передноворічній нараді керівництво каталонської Барселони визначилось зі своїми планами на найближчий час, повідомляє видання Sport.es. У ході зустрічі, в якій особисто приймав участь президент клубу Жозеп-Марія Бартомеу, був визначений бюджет на зимове трансферне вікно. Сума витрат на нових гравців склала 75 млн євро. Однак сума може варіюватись – все залежить від того, чи продасть клуб когось зі своїх гравців.

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Окрім того, на зборах було порушене питання щодо майбутнього головного тренера команди Ернесто Вальверде. У контракті фахівця прописана опція продовження угоди на один рік і не виключено, що клуб її активує. Однак, боси каталонців вирішили не повертатись до цього пункту до березня-квітня 2020 року.

Нагадаємо, Барселона у поточному сезоні посідає першу сходинку, набравши 39 очок. Каталонський клуб на два пункти випереджає свого найближчого переслідувача – мадридський Реал.

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