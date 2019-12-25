toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН

Барселона визначилась із сумою на зимові трансфери

17:18 836 Читать на русском
Барселона визначилась із сумою на зимові трансфери
ФК Барселона / Фото з відкритих джерел

Каталонський клуб окреслив плани на найближче майбутнє.

На щорічній передноворічній нараді керівництво каталонської Барселони визначилось зі своїми планами на найближчий час, повідомляє видання Sport.es. У ході зустрічі, в якій особисто приймав участь президент клубу Жозеп-Марія Бартомеу, був визначений бюджет на зимове трансферне вікно. Сума витрат на нових гравців склала 75 млн євро. Однак сума може варіюватись – все залежить від того, чи продасть клуб когось зі своїх гравців.

Барселона визначилась із основним голкіпером на матчі Суперкубка Іспанії

Окрім того, на зборах було порушене питання щодо майбутнього головного тренера команди Ернесто Вальверде. У контракті фахівця прописана опція продовження угоди на один рік і не виключено, що клуб її активує. Однак, боси каталонців вирішили не повертатись до цього пункту до березня-квітня 2020 року.

Нагадаємо, Барселона у поточному сезоні посідає першу сходинку, набравши 39 очок. Каталонський клуб на два пункти випереджає свого найближчого переслідувача – мадридський Реал.

Маліновський бере приклад з Мессі, романтичний Лунін та вульгарний Ібрагімовіч – Як футбольний світ зустрічав Різдво

blog_ava
Вернидуб назвав найкращого молодого гравця України у 2019 році
11:28
5457
Теги
Трансфери Барселони Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
7
хв
Тоттенхем
14:30
Брайтон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук