"Якщо мені потрібно вибрати тільки один матч, я назву той, що закінчився нашою перемогою з рахунком 6:2 на Сантьяго Бернабеу – через гру, результат і те, що ця перемога практично гарантувала нам титул.

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Крім того, я забив тоді і зробив рахунок 2:1 на нашу користь. Для мене це був особливий момент – я так довго не забивав. Але гол в Ель Класіко – це щось особливе", – цитує Пуйоля Marca.

Нагадаємо, двобій Барселони та Реала відбудеться 24 жовтня, початок о 17:15. Перед матчем Реал випереджає Барсу на 2 очки.

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