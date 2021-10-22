"Результат в Класіко дорожчий, ніж три очки. Перемога над одвічним ворогом надихає і додає силу і впевненість. Вигравши Ель Класіко, ти виходиш на наступні матчі сильнішим. Перемога над Реалом – це сигнал, ти показуєш, що готовий боротися за перемогу в Ла Лізі. Ми в хорошому стані і готові до боротьби.

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У Класіко немає фаворитів. Цей матч стоїть окремо, перед ним не так важливо, хто як готовий. Ми пройшли через кризові моменти, але зараз повертаємося. Обидві команди підійшли до Класіко в схожому стані. Такі клуби, як Барселона або Реал, завжди потребують топ-гравця, який здатний вирішити результат матчу і вміє забивати. З Барселони пішов найважливіший гравець в історії футболу, Лео Мессі. Ми повинні залишатися реалістами.

Фаті всього 18 років, ми можемо задавити його відповідальністю. Не потрібно на нього насідати, і це піде на користь і йому, і клубу. Вони з Вінісіусом трохи відрізняються. Бразилець швидший, він більш вибуховий, але у Ансу дар – він знаходить голи. Їхні якості багато в чому схожі, вони вміють обводити", – цитує Піке Mundo Deportivo.

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