"Если мне нужно выбрать только один матч, я назову тот, что закончился нашей победой со счетом 6:2 на Сантьяго Бернабеу – из-за игры, результата и того, что эта победа практически гарантировала нам титул.

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Кроме того, я забил тогда и сделал счет 2:1 в нашу пользу. Для меня это был особый момент – я так долго не забивал. Но гол в Эль Класико – это нечто особенное", – цитирует Пуйоля Marca.

Напомним, поединок Барселоны и Реала состоится 24 октября, начало в 17:5. Перед матчем Реал опережает Барсу на 2 очка.

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