Барселона зустрічається з Реалом в рамках 11 туру Прімери. Який прогноз букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 28 жовтня, о 17:15 за Києвом. Мадрид лідирує в чемпіонаті, а Барса йде на третьому місці, програючи принциповому супернику один бал.

Барселона – Реал: на Класіко призначили скандального арбітра, який "ненавидить" каталонців

Барселона – Реал Мадрид: прогноз букмекерів на матч

Барселона приймає суперників на олімпійському стадіоні через реконструкцію Камп Ноу. Але статус господарів Класіко все одно робить Барсу невеличким фаворитом. Фахівці Bwin перемогу каталонців оцінили в 2.5, успіх Реала – 2.6, а нічию – 3.6.

Авторитетна контора Betfair відводить Барселоні ще більше шансів, зважаючи на велике підсилення з лазарету. Перемога господарів презентована коефіцієнтом 2.4, тоді як звитяга гостей з Мадрида – 2.7. Нічия в Класіко – 3.5.

Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.57, а на відповідний тотал менше – за 2.25. Голів найбільше чекають від Роберта Лєвандовскі (2.1).