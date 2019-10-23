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Барселона – Реал: затверджена нова дата Ель Класіко

13:20 295 Читать на русском
Барселона – Реал: затверджена нова дата Ель Класіко
Барселона – Реал / Sky Sports

Федерація футболу Іспанії призначила нову дату перенесеного Ель Класіко.

 

Комітет зі змагань Федерації футболу Іспанії офіційно призначив матч Барселона – Реал на 18 грудня, інформує офіційний сайт каталонців.

Барселона – Реал: Ель Класіко офіційно перенесли

Нагадаємо, що матч Барселона – Реал Мадрид погодились перенести з 26 жовтня після спалаху масових протестів прихильників незалежності Каталонії. Вони, зокрема, блокують транспортну інфраструктуру регіону, а в день Ель Класіко готують масштабну маніфестацію.

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Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона - Реал Мадрид
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