"За винятком 15 хвилин першого тайму, ми диктували гру і переграли їх. Мали багато моментів, тому був трохи розчарований, що в перерві було 0:0. Можливості, які вони мали, ми створили самі. Але я вважаю, що це була чудова гра, дві атакувальні команди. Це був дійсно рівень Ліги чемпіонів і навіть більше. Тож мені дуже сподобалася гра.

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Суддівство мало великий вплив на цю гру. Я думаю, що був явний фол проти Рашфорда. Можна обговорювати, чи був він в межах, чи за межами штрафного майданчика, але якщо він був за межами це червона картка. Це впливає на цю гру та цей раунд. Суддя не може так помилятись.

Я запитав його про це, він відповів, що це було поза штрафним і фолу не було. Я сказав, що думаю, що лайнсмен і арбітр були в дуже хорошій позиції, щоб бачити. Зрештою, є VAR. Це дуже погане рішення. Можливо, вони були вражені тиском, який чинила Барселона, але такого на найвищому європейському рівні бути не може.

Рашфорд настільки нестримний, що ми дуже задоволені. Але треба віддати належне команді, яка щоразу виводить його на правильну позицію. Як я вже казав, у нас є й інші гравці, які можуть забивати. Ми повинні забивати, як ви кажете, у грі, коли створюємо п'ять, шість або сім 100-відсоткових моментів. Треба більше їх реалізовувати, щоб все було зрозуміло", – цитує Тен Хага сайт МЮ.

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