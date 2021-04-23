Головний тренер Барселони Рональд Куман прокоментував підсумки матчу 31-го туру проти Хетафе та пояснив свої дії під час поєдинку.

"Результат хороший. У першому таймі ми були дуже гарні, діяли зосереджено й створювали багато моментів. У другому ми втратили концентрацію, повільніше стали рухати м'яч і ускладнили собі життя, дозволивши супернику зробити рахунок 3:2.

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Мінгеса зазнав пошкодження, і занадто довго не було ясно, чи зможе він продовжити, чи потрібна заміна. Коли Дест вже був готовий вийти на поле, Оскар сказав, що готовий грати далі. Треба вміти приймати рішення швидше. Це стосується і його, і лікарів.

Можливо, я перебільшую. Оскар проводить хороший сезон. Але я думаю, що молоді люди повинні зрозуміти, що якщо вони грають за Барселону, треба завжди брати активну участь в матчі. Педрі теж не був залучений, грав не на своєму рівні. Те ж стосується Араухо.

Я поміняв Мінгесу не тому, що був злий, а тому, що хотів дати зіграти Умтіті – він на це заслужив. Заміна Піке також була спланованою – він втомився", – наводить слова Кумана Marca.

Додамо, що нідерландець розлютився через несвоєчасне підключення Мінгеси до атаки, що призвело до пропущеного гола. Після цього Куман замінив оборонця і не потиснув йому руку.

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