Захиснику Барселони Оскару Мінгесі дісталось від наставника команди Рональда Кумана за свої дії у матчі 31-го туру Ла Ліги.

Під час поєдинку оператор зафіксував бурхливу реакцію Рональда Кумана, який дуже голосно сварив одного з гравців Барселони. Як виявилось, адресувалось це Оскару Мінгесі, який підключився до атаки, будучи одним із трьох центральних захисників.

Дубль Мессі та курйозні автоголи у відеоогляді матчу Барселона – Хетафе – 5:2

Помилка призвела до пропущеного голу через зону Мінгеси. Куман відреагував миттєво, дуже швидко замінивши оборонця. Цікаво, що після заміни Оскар підійшов до наставника, аби потиснути руку, але той жестом відправив його далі.

Це не завадило Барселоні відсвяткувати результативну перемогу (5:2) над Хетафе та зберегти за собою третє місце, наьравши 68 очок.

Барселона у матчі із двома автоголами та епічним ляпом захисника здолала Хетафе – Мессі дублем доклався до перемоги