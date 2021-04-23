Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал итоги матча 31-го тура против Хетафе и объяснил свои действия во время поединка.

"Результат хороший. В первом тайме мы были очень хороши, действовали сосредоточенно и создавали много моментов. Во втором мы потеряли концентрацию, медленнее стали двигать мяч и усложнили себе жизнь, позволив сопернику сделать счет 3:2.

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Мингеса получил повреждение, и слишком долго не было ясно, сможет ли он продолжить или должен быть заменен. Когда Дест уже был готов выйти на поле, Оскар сказал, что готов играть дальше. Надо уметь принимать решения быстрее. Это касается и его, и врачей.

Возможно, я преувеличиваю. Оскар проводит хороший сезон. Но я думаю, что молодые люди должны понять, что если они играют за Барселону, надо всегда активно участвовать в матче. Педри тоже не был вовлечен, играл не на своем уровне. То же касается Араухо.

Я поменял Мингесу не потому, что был зол, а потому, что хотел дать сыграть Умтити – он это заслужил. Замена Пике также была спланированной – он устал", – приводит слова Кумана Marca.

Добавим, что нидерландец разозлился из-за несвоевременного подключения Мингесы к атаке, что привело к пропущенному голу. После этого Куман заменил защитника и не пожал ему руку.

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