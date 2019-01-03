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ПСЖ запропонував божевільну суму Аяксу за де Лігта та де Йонга

21:27 295 Читать на русском
ПСЖ запропонував божевільну суму Аяксу за де Лігта та де Йонга
Френкі де Йонг та Маттейс де Лігт / Фото ФК Аякс

ПСЖ серйозно налаштований підсилитись молодими талантами Аякса.

ПСЖ готовий заплатити нідерландському гранду 80 млн євро за хавбека Френкі де Йонга та 70 млн євро за захисника Маттейса де Лігта, повідомляє Marca.

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За 21-річним де Йонгом та 19-річним де Лігтом полює також іспанська Барселона.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів де Йонг провів 15 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та 3-ма асистами. Де Лігт за 16 матчів забив 2 м'ячі та віддав одну результативну передачу.

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Франція Трансфери Френкі де Йонг Френкі де Йонг Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Аякс Аякс Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Барселона Барселона
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