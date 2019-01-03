ПСЖ запропонував божевільну суму Аяксу за де Лігта та де Йонга

Френкі де Йонг та Маттейс де Лігт / Фото ФК Аякс

ПСЖ серйозно налаштований підсилитись молодими талантами Аякса.

ПСЖ готовий заплатити нідерландському гранду 80 млн євро за хавбека Френкі де Йонга та 70 млн євро за захисника Маттейса де Лігта, повідомляє Marca.

Френкі де Йонг узгодив довгостроковий контракт з Барселоною, – ЗМІ

За 21-річним де Йонгом та 19-річним де Лігтом полює також іспанська Барселона.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів де Йонг провів 15 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та 3-ма асистами. Де Лігт за 16 матчів забив 2 м'ячі та віддав одну результативну передачу.

"Роналду завадив трансферу Модріча, втрата Коутінью – найбільший провал": відверті зізнання спортивного директора Інтера