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Рівалдо розкритикував Барселону через трансферну політику

16:04 142 Читать на русском
Рівалдо розкритикував Барселону через трансферну політику
Адріен Рабйо / фото із соцмереж

Легенда Барселони Рівалдо переконаний, що каталонцям не потрібно витрачати величезні кошти на трансфери.

"Вони постійно говорять про гравців, схожих на Хаві, Іньєсту та Пуйоля. Однак вони покинули клуб і відтоді ми не бачимо в першій команді вихованців Ла Масії. Я думаю, що тренерський штаб повинен більше дивитися на академію і менше за кордон.

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Клуб підписав Мурільйо, також говорять про інтерес до Рабйо і де Йонга. Моя думка така, що клубу не потрібно зміцнювати склад, купуючи гравців. Потрібно розвивати молодих талантів, які є в структурі Барселони", – цитує Рівалдо sport-english.com.

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Теги
Іспанія Рівалдо Френкі де Йонг Френкі де Йонг Адріен Рабйо Адріен Рабйо Джейсон Мурільйо Джейсон Мурільйо Барселона Барселона
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