Рівалдо розкритикував Барселону через трансферну політику

Сергій Тищенко — 14:00 3377
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Дентінью, Бутко та ще 5 футболістів, яким варто покинути Шахтар
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Домінування Борусії Д, тандем суперника Шахтаря, суперсаб із Піренеїв – символічна збірна першого кола БундеслігиНімеччина — 13:42 213
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"Тренер любить Шахтар". Українець у чемпіонаті Сербії – про сенсаційні Раднічкі і симпатію місцевих до РосіїІнтерв’ю — 12:00 3666
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Хацкевич потрапив у топ-50 найкращих тренерів світу за версією Football World RankingsУкраїна — 10:35 1540
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Чи повернеться Лунін у Реал: наставник Леганеса – про майбутнє українця в Іспанії, яке залежить від трьох сторінІспанія — 10:10 1882
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