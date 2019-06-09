Греція – Італія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ліга націй — 08:00 8426
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Португалія – Нідерланди: анонс фіналу Ліги націй
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Відбір на Євро-2020: Туреччина впевнено перемогла Францію, очоливши групу HЄвро-2020 — 8 черв 4573
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Відбір на Євро-2020: Німеччина без проблем обіграла Білорусь і піднялась на другу сходинку групи СЄвро-2020 — 8 черв 599
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Карпати перемогли Волинь та зберегли прописку в УПЛ – арбітр втік з поля через розлючених фанатівУкраїна — 8 черв 8489
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Колос обіграв Чорноморець і здобув путівку в УПЛ – у ворота "моряків" арбітр призначив три пенальтіУкраїна — 8 черв 11069