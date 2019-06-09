Греція – Італія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Італія впевнено розібралась зі збірною Греції у матчі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та головних моментів гри.

"Скуадра Адзурра" не відчула спротиву з боку греків. "Елліни" попри домашній статус поєдинку пропустили три "сухих" м'ячі. Цікаво, що всі голи були забиті в середині першого тайму впродовж 10-и хвилин. Барелла, Інсіньє і Бонуччі по черзі вразили ворота суперника і не залишили йому шансів на позитивний результат.

Відбір на Євро-2020: Італія розгромила Грецію, Бельгія розібралася з Казахстаном

Після 3-го туру Італія залишилася лідером, набравши максимум очок. Греція посідає 3-є місце.