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Греція – Італія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

10:28 126 Читать на русском
Греція – Італія – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Греція — Італія – 0:3

 Італія впевнено розібралась зі збірною Греції у матчі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та головних моментів гри.

"Скуадра Адзурра" не відчула спротиву з боку греків. "Елліни" попри домашній статус поєдинку пропустили три "сухих" м'ячі. Цікаво, що всі голи були забиті в середині першого тайму впродовж 10-и хвилин. Барелла, Інсіньє і Бонуччі по черзі вразили ворота суперника і не залишили йому шансів на позитивний результат.

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Після 3-го туру Італія залишилася лідером, набравши максимум очок. Греція посідає 3-є місце.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Відеоновини Греція Греція Італія Італія
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