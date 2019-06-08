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Капітан молодіжної команди Реала забив феноменальний гол з центра поля у ворота Барселони – відео шедевра

20:47 484 Читать на русском
Капітан молодіжної команди Реала забив феноменальний гол з центра поля у ворота Барселони – відео шедевра
Молодіжка мадридців / Фото з твіттера Реала

Мадридський Реал вибив свого одвічного суперника з турніру молодіжних команд.

Класіко між юними представниками іспанських грандів відбулося в рамках чвертьфінальної зустрічі турніру Copa del Rey juvenil.

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Окрасою гри став гол капітана мадридців Антоніо Бланко. Гравець перехопив м'яч в центрі поля і перекинув голкіпера ударом з 40-а метрів. Цей гол зрівняв рахунок у матчі, який так і завершився – 1:1.

У першому протистоянні Реал здобув перемогу 2:0. Барселона покинула турнір, а мадридці вийшли в півфінал і продовжать боротьбу за трофей.

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