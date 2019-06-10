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Клуби УПЛ можуть відмовитися від турніру дублерів – відома причина

13:35 908 Читать на русском
Клуби УПЛ можуть відмовитися від турніру дублерів – відома причина
Гравці Олімпіка / ФК Олімпік

Журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас розповів про ситуацію навколо атестації Олімпіка.

"Якщо апеляцію на видачу атестату відхилять, Олімпік збирається заручитись підтримкою клубів. Аби загальним рішенням зборів їм дозволили існувати без U-19 і U-21.

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У свою чергу клуби ставитимуть питання повної відмови від змагань молодіжних команд, що заощадить кожному 6 мільйонів за сезон.

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У разі повної відмови Олімпіку, другий рік поспіль кабінетним рішенням в УПЛ імовірно залишать Чорноморець. Кулуарно більшість клубів за таку ініціативу. Додаткового плей-оф з Волинню не буде. Це і фізично неможливо – одесити по відпустках. Та й регламентом не передбачено", – написав Бурбас в твіттері.

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Теги
Олімпік Олімпік Атестація клубів УПЛ Ігор Бурбас
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