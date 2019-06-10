Клуби УПЛ можуть відмовитися від турніру дублерів – відома причина

Журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас розповів про ситуацію навколо атестації Олімпіка.

"Якщо апеляцію на видачу атестату відхилять, Олімпік збирається заручитись підтримкою клубів. Аби загальним рішенням зборів їм дозволили існувати без U-19 і U-21.

Олімпік, Арсенал-Київ та ще 2 клуби УПЛ мають проблеми з отриманням атестату, – ТаТоТаке

У свою чергу клуби ставитимуть питання повної відмови від змагань молодіжних команд, що заощадить кожному 6 мільйонів за сезон.

Олімпік: Комітет етики сфальсифікував розслідування щодо договірних матчів

У разі повної відмови Олімпіку, другий рік поспіль кабінетним рішенням в УПЛ імовірно залишать Чорноморець. Кулуарно більшість клубів за таку ініціативу. Додаткового плей-оф з Волинню не буде. Це і фізично неможливо – одесити по відпустках. Та й регламентом не передбачено", – написав Бурбас в твіттері.

Якщо апеляцію на видачу атестату відхилять, Олімпік збирається заручитись підтримкою клубів. Аби загальним рішенням зборів їм дозволили існувати без Ю19 і Ю21. У свою чергу клуби ставитимуть питання повної відмови від змагань молодіжних команд, що заощадить кожному 6 млн за сезон — Igor Burbas (@iburbas) 10 червня 2019 р.