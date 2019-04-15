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Баранка: Севідов працює в клубі, де власник – король договірних матчів

16:29 912 Читать на русском
Баранка: Севідов працює в клубі, де власник – король договірних матчів
Франческо Баранка / фото із соцмереж

Глава комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка прокоментував причетність Олександра Севідова до договірних матчів.

"Олександр Севідов наразі тренує болгарський клуб Верея, власник клубу, такий собі Ерік Мао – король договірних матчів. Останнім часом ця команда дивним чином стала пов'язана з букмекерським бізнесом. Звичайно, я не можу звинувачувати в цьому саме Севідова, але Верея – частина нечистих схем", – цитує Баранку Football.ua.

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Нагадаємо, напередодні в ефірі програми "Великий футбол" було оголошено, що Олександр Севідов буде довічно усунений від роботи в футболі через участь в договірних матчах.

Відзначимо, що Севідов деякий час виконував обов'язки "консультанта" в ПФК Суми. Кілька днів тому цей клуб позбавили професіонального статусу через участь в договірних матчах.

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Теги
Договірні матчі Франческо Баранка Олександр Севідов Олександр Севідов Верея Верея
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