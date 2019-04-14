Севідов буде довічно відсторонений від футболу, – Денисов

Ведучий програми "Великий футбол" Олександр Денисов розповів про дискваліфікацію двох функціонерів через договірні матчі.

"В рамках декількох, не пов'язаних між собою розслідувань щодо договірних матчів, назавжди будуть відсторонені від футболу два функціонери. Це Ростислав Козар, президент Сум. І ще одна людина, яка працювала у багатьох українських клубах – це Олександр Севідов.

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Рішення про їх дискваліфікацію з'явиться найближчим часом", – сказав Олександр Денисов у ефірі програми "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1".

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Нагадаємо, поєдинок Іллічівець – Гірник-Спорт відбувся 14 листопада 2016 року. Очільник Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка назвав цей матч договірним.