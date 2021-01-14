У поєдинку третього за силою дивізіону арабської держави Аль-Тараджі приймав Хоттаїн. Головним героєм зустрічі став колишій лідер атак Динамо Ісмаель Бангура.

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Нападник в середині першої 45-хвилинки в один дотик забив після подачі з флангу – воротар був безсилий! Аль-Тараджі невдовзі пропустив, але Бангура не дав приводу для розчарувань своїм одноклубникам. Вже на останніх секундах матчу Ісмаель вирвав перемогу, вдало зігравши на добиванні.

Завдяки тріумфу команда екс-форварда "біло-синіх" піднялась на 3 сходинку групи Б. Ба більше, для неї це третя поспіль перемога в рамках чемпіонату.

Нагадаємо, за Динамо Ісмаель Бангура виступав у 2007-2009 роках: встиг провести 68 матчів у футболці киян, забити 27 голів та віддати 8 асистів.

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