Бангура дублем в Саудовской Аравии напомнил о себе – экс-форвард Динамо вырвал победу на последних секундах
Бывший форвард киевлян Исмаэль Бангура пофеерил в матче 3-го дивизиона чемпионата Саудовской Аравии.
В поединке третьего по силе дивизиона арабского государства Аль-Тараджи принимал Хоттаин. Главным героем встречи стал бывшая звезда Динамо Исмаэль Бангура.
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Нападающий в середине первой 45-минутки в одно касание забил после подачи с фланга – вратарь был бессилен! Аль-Тараджи вскоре пропустил, но Бангура не дал повода для разочарований своим одноклубникам. Уже на последних секундах матча Исмаэль вырвал победу, удачно сыграв на добивании.
Благодаря триумфу команда экс-форварда "бело-синих" поднялась на 3 строчку группы Б. Более того, для нее это третья подряд победа в рамках чемпионата.
Напомним, за Динамо Исмаэль Бангура выступал в 2007-2009 годах: успел провести 68 матчей в футболке киевлян, забить 27 голов и отдать 8 ассистов.
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