В поединке третьего по силе дивизиона арабского государства Аль-Тараджи принимал Хоттаин. Главным героем встречи стал бывшая звезда Динамо Исмаэль Бангура.

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Нападающий в середине первой 45-минутки в одно касание забил после подачи с фланга – вратарь был бессилен! Аль-Тараджи вскоре пропустил, но Бангура не дал повода для разочарований своим одноклубникам. Уже на последних секундах матча Исмаэль вырвал победу, удачно сыграв на добивании.

Благодаря триумфу команда экс-форварда "бело-синих" поднялась на 3 строчку группы Б. Более того, для нее это третья подряд победа в рамках чемпионата.

Напомним, за Динамо Исмаэль Бангура выступал в 2007-2009 годах: успел провести 68 матчей в футболке киевлян, забить 27 голов и отдать 8 ассистов.

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