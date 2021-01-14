Фахівець уже зустрівся із генеральним секретарем Індепендьєнте та озвучив йому свій план розвитку клубу.

"Приїхав грати у великий футбол, а виходив проти якихось хлопчаків на поганих газонах": Нанні – про адаптацію в Динамо

За інформацією Infiernorojo, Рада директорів має ознайомитись із проектом та визначитись з ім'ям наступного керманича клубу. Конкуренцію Нанні складає легендарний Ернан Креспо, який виступав протягом сезону 2004/05 у складі Мілана пліч-о-пліч з Андрієм Шевченком, та Дієго Дабове.

Нагадаємо, Динамо у 2003 році заплатило Велес Сарсфілд за Нанні 3 млн євро, однак нападник так і не розкрився в Динамо – в чемпіонаті України аргентинець зіграв лише один матч, вийшовши на заміну у грі проти Закарпаття та відзначившись голом.

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