Екс-форвард Динамо Нанні позмагається із Креспо за посаду наставника Індепендьєнте
Колишній нападник Динамо Роберто Нанні може очолити аргентинський Індепендьєнте.
Фахівець уже зустрівся із генеральним секретарем Індепендьєнте та озвучив йому свій план розвитку клубу.
"Приїхав грати у великий футбол, а виходив проти якихось хлопчаків на поганих газонах": Нанні – про адаптацію в Динамо
За інформацією Infiernorojo, Рада директорів має ознайомитись із проектом та визначитись з ім'ям наступного керманича клубу. Конкуренцію Нанні складає легендарний Ернан Креспо, який виступав протягом сезону 2004/05 у складі Мілана пліч-о-пліч з Андрієм Шевченком, та Дієго Дабове.
Нагадаємо, Динамо у 2003 році заплатило Велес Сарсфілд за Нанні 3 млн євро, однак нападник так і не розкрився в Динамо – в чемпіонаті України аргентинець зіграв лише один матч, вийшовши на заміну у грі проти Закарпаття та відзначившись голом.
Найвідоміші латиноамериканські легіонери Динамо, які не змогли закріпитись у Києві