Бандура: Людині знімають труси і за це лише жовта картка?

Голкіпер Львова Олександр Бандура вважає рішення арбітра несправедливим у матчі 24-го туру УПЛ Львів – Олександрія.

"Чогось нам не вистачає. Або впевненості, або майстерності, щоб доводити до кінця ті гольові моменти, які ми створюємо.

Львів – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Вилучення Луїса Велозу і Приймака? Не бачив епізод з другим попередженням для Велозу. Але коли, вибачте, людині знімають труси і це лише жовта картка... Тоді треба або дві жовті або дві червоні картки показувати гравцям. Я вважаю, це рішення арбітра було несправедливим щодо нас.



Швидше за все, Львову не вистачило реалізації. Ну і надійності в обороні. Якось дуже просто нам забили перший гол. Другий гол? Я не бачив момент удару, два гравця якраз перекрили мені огляд м'яча. Чекав, де вилетить цей м'яч, а коли дочекався, то він вже був в сітці воріт.

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Зараз цікаві ігри будуть. Зоря, Динамо, Шахтар. З такими командами завжди цікаво грати, а також оцінити свої можливості на тлі сильних суперників", – розповів Бандура в коментарі офіційному сайту ФК Львів.