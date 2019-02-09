Львів переміг у спарингу Полі Тімішоара завдяки голу голкіпера Бандури, також було бите Динамо Батумі

Іспанія — 21:50 6060
-
Атлетіко – Реал: Соларі перекусив Сімеоне, Рамос і Бейл глузують над суперником, а каталонець допомагає "королям"
-
Ліверпуль розгромив Борнмут та повернувся на перше місце, Бернлі обіграв Брайтон: 26 тур АПЛ, матчі суботиАнглія — 21:27 827
-
Баварія – Шальке: розкішний Хамес, мюнхенці скористалися втратами Борусій, Коноплянка відіграв на рівніНімеччина — 21:22 1959
-
Аль-Фатех Коваля на останніх хвилинах переміг Аль-ШабабСвіт — 20:25 249
-
Баварія – Шальке: онлайн-трансляція матчу, Коноплянка в стартіНімеччина — 18:37 1044
Всі новини