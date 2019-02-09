Львів переміг у спарингу Полі Тімішоара завдяки голу голкіпера Бандури, також було бите Динамо Батумі

Львів провів 2 спаринги протягом одного ігрового дня. Спочатку підопічні Юрія Бакалова переграли румунську Полі Тімішоара, потім – Динамо Батумі.

Товариські матчі

Львів – Полі Тімішоара – 3:1

Голи: Бандура, 19 (пен.), гравці на перегляді, 60, 78

Львів – Динамо Батумі – 2:0

Голи: Тейлор, 40, Бруно, 55

Львів підтвердив переїзд на стадіон Україна

Львів на своєму офіційному сайті повідомив, що команда провела 2 контрольні матчі. Спочатку "леви" зустрілись із Полі Тімішоара та перемогли з рахунком 3:1, один з голів забив голкіпер Олександр Бандура, реалізувавши пенальті.

Другим суперником був грузинський Динамо Батумі. Завдяки голам бразильських легіонерів Тейлора та Бруно підопічні Юрія Бакалова здобули перемогу і в цьому поєдинку.