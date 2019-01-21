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Балотеллі узгодив контракт з Марселем

12:26 208 Читать на русском
Балотеллі узгодив контракт з Марселем
Маріо Балотеллі / Фото: соцмережі

Марсель незабаром офіційно представить Маріо Балотеллі.

Італійський форвард Ніцци Маріо Балотеллі після тривалих переговорів погодив умови контракту з Марселем, який погодився задовольнити його запити по зарплаті, стверджує L'Equipe.

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Очікується, що протягом доби Балотеллі розірве угоду з Ніццою, яка розрахована до літа цього року, після чого буде представлений в якості гравця Марселя.

Нагадаємо, "провансальці" намагалися підписати 28-річного форварда ще минулого літа, проте перехід так і не відбувся.

У нинішньому сезоні Маріо взяв участь в 10 матчах французької Ліги 1, в яких не забив жодного гола, відзначившись лише 1 результативною передачею.

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Теги
Трансфери Франція Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Марсель Марсель Ніцца Ніцца
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