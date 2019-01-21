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Балотелли согласовал контракт с Марселем

21 января 12:26 87 Читати українською
Балотелли согласовал контракт с Марселем
Марио Балотелли / Фото: соцсети

Марсель вскоре официально представит Марио Балотелли.

Итальянский форвард Ниццы Марио Балотелли после длительных переговоров согласовал условия контракта с Марселем, который согласился удовлетворить его запросы по зарплате, утверждает L'Equipe.

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Ожидается, что в течение суток Балотелли разорвет соглашение с Ниццей, которое рассчитано до лета этого года, после чего будет представлен в качестве игрока Марселя.

Напомним, "провансальцы" пытались подписать 28-летнего форварда еще прошлым летом, однако переход так и не состоялся.

В нынешнем сезоне Марио принял участие в 10 матчах французской Лиги 1, в которых не забил ни одного гола, отличившись лишь 1 результативной передачей.

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Теги
Трансферы Франция Марсель Марсель Ницца Ницца Марио Балотелли Марио Балотелли
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