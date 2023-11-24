Балотеллі потрапив у жахливу ДТП – форвард сильно хитався і відмовився проходити тест на алкоголь
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Маріо Балотеллі продовжує нагадувати про себе неприємними історіями за межами поля.
У четвер, 23 листопада, форвард Адана Демірспор Маріо Балотеллі потрапив у Брешії в аварію на своєму чорному Audi. Як інформує Il Giornale di Brescia, це сталося близько 20:30 за місцевим часом на вулиці Віа Орзінуові.
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Повідомляється, що нападник, хитаючись, вибрався з автомобіля неушкодженим. Всі подушки безпеки вибухнули, на місце ДТП прибули медики і надали Маріо медичну допомогу.
Згідно з джерелом, місцева поліція намагалася піддати Балотеллі алкотестеру, але 33-річний гравець відмовився пройти перевірку.
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