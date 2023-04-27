"Балканізація": Фоззі спрогнозував майбутнє українського футболу, порівнявши його з шоу-бізнесом
Волонтер і учасник гурту ТНМК Олександр Сидоренко ("Фоззі") переконаний, що у майбутньому Європу заполонять українські футболісти.
"Що буде з українським футболом у найближчі роки? Балканізація. Все на продаж, молоді гравці на продаж і з'являтимуться гравці українського походження в інших збірних.
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Це буде такий наслідок. А коли зможе все це вирівнятися – залежить від економіки. Наразі вона, м'яко кажучи, на колінах. Та й футбол дивно що якось ще існує. Все як з шоу-бізнесом: спочатку COVID-19 підбив, потім велика війна добиває тих, хто якось ще намагався рухатися", – сказав Фоззі в інтерв'ю виданню Український футбол.
Нагадаємо, Фоззі – ведучий програми "Пряма червона" і капітан футбольної команди зірок українського шоу-бізнесу.
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