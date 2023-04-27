"Что будет с украинским футболом в ближайшие годы? Балканизация. Все на продажу, молодые игроки на продажу и будут появляться игроки украинского происхождения в других сборных.

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Это будет такое последствие. А когда сможет все это выровняться – зависит от экономики. Сейчас она, мягко говоря, на коленях. И футбол странно что как-то еще существует. Все как с шоу-бизнесом: сначала COVID-19 подбил, потом большая война добивает тех, кто как-то еще пытался двигаться", – сказал Фоззи в интервью изданию Український футбол.

Напомним, Фоззи – ведущий программы "Прямая красная" и капитан футбольной команды звезд украинского шоу-бизнеса.

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