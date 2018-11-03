Балажіц: Я не хочу платити гроші, щоб грати за збірну Словенії

Колишній захисник Карпат, а нині гравець Уралу Грегор Балажіц розповів цікаві подробиці своїх виступів за збірну Словенії.

"Шанс потрапити у збірну є завжди, але в той час, коли я був у найкращій формі – мені просто не дали шанс. Не знаю, чому все склалося саме так. Я навіть писав тренеру, хотів дізнатися, чому мене не викликають, але він мені так і не передзвонив.

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А в збірну приїжджають ті, хто сидить на лавці запасних у своїх клубах. Думаю, це якісь агентські маніпуляції, а я не хочу віддавати гроші за те, щоб грати за свою національну команду.

Якщо викличуть, то я віддам всі сили на полі, але ось таких питань, які вирішуються за гроші, я терпіти не можу", – цитує Балажіца видання justmedia.

Відзначимо, у Лізі націй Словенія після 4-х турів посідає останню сходинку в своїй групі дивізіону С.

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