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Балажиц: Я не хочу платить деньги, чтобы играть за сборную Словении

10:56 40 Читати українською
Балажиц: Я не хочу платить деньги, чтобы играть за сборную Словении
Грегор Балажиц / Фото ФК Карпаты

Бывший защитник Карпат, а ныне игрок Урала Грегор Балажиц рассказал интересные подробности своих выступлений за сборную Словении.

"Шанс попасть в сборную есть всегда, но в то время, когда я был в лучшей форме – мне просто не дали шанс. Не знаю, почему все сложилось именно так. Я даже писал тренеру, хотел узнать, почему меня не вызывают, но он мне так и не перезвонил.

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А в сборную приезжают те, кто сидит на скамейке запасных в своих клубах. Думаю, это какие агентские манипуляции, а я не хочу отдавать деньги за то, чтобы играть за свою национальную команду.

Если вызовут, то я отдам все силы на поле, но вот таких вопросов, решаемых за деньги, я терпеть не могу", – цитирует Балажица издание justmedia.

Отметим, в Лиге наций Словения после 4-х туров занимает последнее место в своей группе дивизиона С.

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Мир Карпаты Карпаты Словения Словения Грегор Балажиц Грегор Балажиц
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