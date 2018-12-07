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Балашов: Не всі вболівальники готові приходити на стадіон в такий мороз

18:27 33 Читать на русском
Балашов: Не всі вболівальники готові приходити на стадіон в такий мороз
Віталій Балашов / ФК Олімпік

Півзахисник Олімпіка Віталій Балашов поділився очікуваннями від матчу 18 туру УПЛ проти Десни.

"Якщо ми не здобудемо перемогу в неділю, буде дуже складно відіграти такий відрив від першої "шістки" навесні. Тому ми налаштовуємося дуже серйозно, хочемо взяти три очки, наблизитися до конкурентів в таблиці і з хорошим настроєм йти у відпустку.

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У них хороша команда, детально її розберемо на сьогоднішньому теоретичному занятті. Тренерський штаб напевно приготував розбір суперника, зазначив сильні і слабкі сторони. Розробимо план на гру і будемо його реалізовувати на полі.

Я б виділив у складі Десни Єгора Картушова, грав з ним разом, в збірній перетинався. У нього хороша швидкість і чудова ліва нога.

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Звичайно, хочеться, щоб наші нечисленні, але вірні фанати підтримали нас у неділю. А ми відзначимо їх своєю грою. Правда, зараз погодні умови складні, не кожен хоче йти на стадіон в такий мороз", – цитує Балашова офіційний сайт Олімпіка.

Україна18 тур

Олімпік - Десна: Неділя 09 грудня 2018

Олімпік
до матчу
1
дн
:
17
год
:
57
хв
Десна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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