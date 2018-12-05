toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЛУНІН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Нємчанінов повернувся в загальну групу Олімпіка, Шиндер займався за індивідуальною програмою

10:28 25 Читать на русском
Нємчанінов повернувся в загальну групу Олімпіка, Шиндер займався за індивідуальною програмою
Тренування Олімпіка / ФК Олімпік

Захисник Олімпіка Дмитро Нємчанінов тренувався з загальною групою, тоді як нападник Антон Шиндер займався індивідуально.

Олімпік на своєму офіційному сайті повідомив про повернення до загальної групи захисника Дмитра Нємчанінова, але за індивідуальною програмою займався Антон Шиндер, щоправда, форвард повернеться до партнерів під час наступного тренування. Через застуду пропустив заняття Дмитро Білоног.

Синхронні перемоги Олександрії та Динамо, Шахтар скандально спіткнувся в дербі з Олімпіком – підсумки 17 туру УПЛ

У матчі 18 туру УПЛ підопічні В'ячеслава Шевчука вдома прийматимуть чернігівську Десну. Донеччани після 17 турів перебувають на 9 сходинці в турнірній таблиці УПЛ і мають 18 очок.

"В Олімпіка вкрали перемогу". Чому Шахтар винен у цій ситуації, Тайсона треба карати, а в УПЛ – змінити календар

Теги
Антон Шиндер Антон Шиндер Дмитро Нємчанінов Дмитро Нємчанінов Олімпік Олімпік Дмитро Білоног Дмитро Білоног
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Повернення Ібрагімовіча у Мілан на межі зриву
    Італія — 09:23632 Повернення Ібрагімовіча у Мілан на межі зриву
10
год
:
21
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук