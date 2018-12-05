Нємчанінов повернувся в загальну групу Олімпіка, Шиндер займався за індивідуальною програмою

Захисник Олімпіка Дмитро Нємчанінов тренувався з загальною групою, тоді як нападник Антон Шиндер займався індивідуально.

Олімпік на своєму офіційному сайті повідомив про повернення до загальної групи захисника Дмитра Нємчанінова, але за індивідуальною програмою займався Антон Шиндер, щоправда, форвард повернеться до партнерів під час наступного тренування. Через застуду пропустив заняття Дмитро Білоног.

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