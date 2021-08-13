Про перехід 24-річного українця Маріехамн повідомив на своїй сторінці у Facebook. Контракт розрахований до кінця 2021 року. У новій команді форвард виступатиме під 97-м номером.

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Нагадаємо, у червні Баланюк покинув московське Торпедо, тому перейшов у новий клуб на правах вільного агента. Також нападник встиг пограти за Дніпро, Віслу Краків, Арсенал Київ та донецький Олімпік. Викликався у збірну України, проте так і не дебютував за національну команду.

Маріехамн після 14-ти турів посідає 10 місце в елітному дивізіону чемпіонату Фінляндії (3 з кінця), набравши 11 очок. Нова команда Баланюка має жахливі проблеми з результативністю – лише 9 забитих голів, що є найгіршою атакою ліги.

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