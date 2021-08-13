О переходе 24-летнего украинца Мариехамн сообщил на своей странице в Facebook. Контракт рассчитан до конца 2021 года. В новой команде форвард будет выступать под 97-м номером.

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Напомним, в июне Баланюк покинул московское Торпедо, поэтому перешел в новый клуб на правах свободного агента. Также нападающий успел поиграть за Днепр, Вислу Краков, Арсенал Киев и донецкий Олимпик. Вызывался в сборную Украины, однако так и не дебютировал за национальную команду.

Мариехамн после 14-ти туров занимает 10 место в элитном дивизиона чемпионата Финляндии (3 с конца), набрав 11 очков. Новая команда Баланюка имеет ужасные проблемы с результативностью – всего 9 забитых голов, что является худшей атакой лиги.

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