Балакін: Моя сім'я пов'язана з Динамо, але коли я судив їхній матч, то вилучив двох гравців

Арбітр Микола Балакін зізнався, що його родичі свого часу грали у складі київського Динамо. Втім, це не заважає йому працювати на матчах киян в УПЛ.

"У мене два діда і дядько грали в Динамо. І один з дідусів, Володимир Миколайович, був тренером Лобановського, Базилевича, Котельникова, Онуфрієнка і Біби. І він же грав у так званих матчах смерті. А Миколу Балакіна відправили на Урал за наказом Сталіна.

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Але ніяких почуттів до Динамо немає. Знаю багатьох футболістів, з якими грав ще юнаком, але близько ні з ким не спілкуюся. Не хочу, щоб це впливало на прийняття рішень. Так, моя сім'я пов'язана з Динамо. Але коли я судив їхній матч, то вилучив двох гравців. Там вічно незадоволені, коли я їх суджу.

Улюблених клубів немає і не може бути. Правда, мені подобалася Фіорентина. Там грав мій улюблений футболіст – Батістута. Зараз я за них не вболіваю. Просто переглядаю їхні старі матчі з Батістутою в складі", – розповів Балакін Tribuna.com.

Нагадаємо, саме Микола Балакін був головним арбітром скандального матчу Шахтар – Динамо. Тоді він зупинив матч через образу фанатами Тайсона, а також показав капітану "гірників" червону картку.

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