Бакалов: Аргентина – збірна одного футболіста

Український фахівець Юрій Бакалов прокоментував результат матчу 1/8 фіналу ЧС Франція – Аргентина (4:3).

"Напевно, ніхто не очікував, що ми побачимо настільки результативний футбол в матчі Франції та Аргентини. У підсумковому результаті є якась закономірність. Поясню чому: ще на груповому етапі ми відзначали, що команда Хорхе Сампаолі виглядала непереконливо на цьому турнірі. По суті, це збірна одного гравця. Всі футболісти практично завжди шукали на полі Мессі, і на користь збірній це не пішло.

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У них хороші виконавці, проте командної гри у Аргентини я не помітив. Що стосується Франції, то потрібно віддати належне Дешаму, який зумів створити цю команду. Він провів омолодження складу, і це дає свій результат зараз. Не скажу, що французи продемонстрували якусь феєричну гру, але вони перевершували суперника саме в командній роботі. Тому перемога збірної Франції була прогнозованою і закономірною.

Не дарма всі фахівці відзначають, що чемпіонат світу починається саме з раунду плей-офф. Багато цікавих матчів в яких можна спостерігати деякі тактичні нюанси. Наприклад, коли французи програвали по ходу зустрічі 1:2,вони перебудовувались у центральній зоні, що вплинуло на креатив в атаці. Для аргентинців це було несподіванкою.

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До того ж, два центральні захисники південноамериканців, які не володіють високою швидкістю, просто не встигали за Мбаппе. Для нього, в свою чергу, зону звільняли Жиру та Грізманн, витягаючи на себе захисників. Туди і проходили проникаючі передачі, після яких французи і забивали", – цитує Бакалова dynamo.kiev.ua.