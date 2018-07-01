Бакалов: Аргентина – сборная одного футболиста

Украинский специалист Юрий Бакалов прокомментировал результат матча 1/8 финала ЧМ Франция - Аргентина (4:3).

"Наверное, никто не ожидал, что мы увидим столь результативный футбол в матче Франции и Аргентины. В итоговом результате какая-то закономерность. Объясню почему: еще на групповом этапе мы отмечали, что команда Сампаоли выглядела неубедительно на этом турнире. По сути, это сборная одного игрока. Все футболисты практически всегда искали на поле Месси, и в пользу сборной это не последовало.

Марадона: Без Месси Аргентина – обычная команда

У них хорошие исполнители, но командной игры у Аргентины я не заметил. Что касается Франции, то нужно отдать должное Дешаму, который сумел создать эту команду. Он провел омоложение состава, и это дает свой результат сейчас. Не скажу, что французы продемонстрировали какую феерическую игру, но они превосходили соперника именно в командной работе. Поэтому победа сборной Франции была прогнозируемой и закономерной.

Не зря все специалисты отмечают, что чемпионат мира начинается именно с раунда плей-офф. Много интересных матчей в которых можно наблюдать некоторые тактические нюансы. Например, когда французы проигрывали по ходу встречи 1: 2, они перестраивались в центральной зоне, повлияло на креатив в атаке. Для аргентинцев это было неожиданностью.

ЧМ-2018: Аргентина не заслужила даже четвертьфинал – в ее составе играет самый большой хам турнира

К тому же, два центральных защитника южноамериканцев, которые не обладают высокой скоростью, просто не успевали за Мбаппе. Для него, в свою очередь, зону освобождали Жиру и Гризманн, вытягивая на себя защитников. Туда и проходили проникающие передачи, после которых французы и забивали", – цитирует Бакалова dynamo.kiev.ua.