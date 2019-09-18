Динамо – Мальме: український скаут у Швеції розповів про методи роботи тренера суперників киян

Український скаут Анатолій Пташник, який працює у Швеції, поділився враженнями від методів роботи головного тренера Мальме Уве Рьослера.

"Міцний клуб з хорошим підбором досвідчених футболістів і хорошою атакою. Підбір гравців у групі атаки дуже потужний, як для Швеції.

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Вони добре працюють по супернику. Це може бути схема з трьома центральними захисниками або з двома, або 3-5-2 (5-3-2), або 4-4-2.

Для Швеції спосіб роботи Рьослера досить оригінальний. Якщо, скажімо, Мальме свій матч чемпіонату зіграв, а на наступний день грає суперник, Уве навіть не посилає скаута, а сам сідає в машину і їде на стадіон – дивитися наживо.

Під час одного з таких його виїздів (наскільки пам'ятаю, проти Хаммарбю) я сидів неподалік і бачив, як він з блокнотом розбирав гру. Позначки досить серйозні, видно, що він з трибуни досліджував всі нюанси. Тому Мальме може чергувати тактику, підбирати якісь нестандартні ходи. Це – не в останню чергу, завдяки особистому аналізу німця", – цитує Пташника Dynamo Nation.

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